«Агент России»: работника бундесвера задержали по подозрению в шпионаже

FAZ: в ФРГ задержали работника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Предположительно, он передавал информацию из своей профессиональной деятельности — «с целью направления ее в российскую разведку».

Немецкие правоохранители задержала гражданина ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Известно, что фигурант был сотрудником структуры бундесвера. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Федеральная прокуратура Кобленца задержала немецкого чиновника по подозрению в том, что он является агентом секретной службы России», — написано в материале.

Газета отмечает, что в доме чиновника были проведены обыски. По данным прокураторы Германии, он с мая текущего года по собственной инициативе мог связываться с представительствами России в стране для предложения им своих разведывательных услуг. Кроме того, утверждают в полиции, он единожды направил информацию, полученную в рамках своей незаконной деятельности, для ее дальнейшей передачи в российскую разведку.

Перед судьей подозреваемый предстанет уже в среду. Ожидается, что суд рассмотрит вопрос о предварительном заключении мужчины под стражу.

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