Под завалами в Сергиевом Посаде обнаружили фрагменты тел погибших
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
Точное число пока неизвестно.
Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Новые находки не позволяют назвать точное число погибших. Пока сложно установить, скольким людям принадлежат останки.
Взрыв на подмосковном Загорском оптико-механическом заводе прогремел утром 9 августа. Жители Сергиева Посада были напуганы громким хлопком, который всколыхнул сразу несколько районов города. В близлежащих зданиях были выбиты стекла.
По последним данным пострадали 56 человек. Известно, что скончалась получившая огромное количество ожогов женщина. Еще шестеро человек остаются в реанимации в тяжелом состоянии.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Из-под обрушенных конструкций, по данным Минздрава, достали трех человек. Пропавшими без вести считаются шестеро.
СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва.