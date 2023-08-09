Под завалами в Сергиевом Посаде обнаружили фрагменты тел погибших

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области

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Точное число пока неизвестно.

Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Новые находки не позволяют назвать точное число погибших. Пока сложно установить, скольким людям принадлежат останки.

Взрыв на подмосковном Загорском оптико-механическом заводе прогремел утром 9 августа. Жители Сергиева Посада были напуганы громким хлопком, который всколыхнул сразу несколько районов города. В близлежащих зданиях были выбиты стекла.

По последним данным пострадали 56 человек. Известно, что скончалась получившая огромное количество ожогов женщина. Еще шестеро человек остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Из-под обрушенных конструкций, по данным Минздрава, достали трех человек. Пропавшими без вести считаются шестеро.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва.