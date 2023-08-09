Держат в страхе: российские снайперы уничтожают боевиков под Угледаром
Российские снайперы ликвидируют боевиков ВСУ под Угледаром
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Маскировка и передовой оптический арсенал — их лучшие помощники.
Под Угледаром российские военные работают не только накрывают противника огнем артиллерии, но и наносят урон максимально точечно. Такие задачи выполняют разведчики 29-й армии.
Маскировка и передовой оптический арсенал — их лучшие помощники. Военкор «Известий» Кирилл Ольков в этом убедился.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.