«Народный фронт» совместно с именитыми врачами открыл спецсбор «Военным медикам»

Фото: Пресс-служба «Народного фронта»

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Медикам приходится работать не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, укрываясь от обстрелов противника. В таких условиях их снаряжение должно быть функциональным, компактным и легким.

«Народный фронт» вместе с сопредседателем Центрального штаба президентского движения Леонидом Рошалем, медийными врачами Александром Мясниковым и Андреем Продеусом, депутатом и хирургом Бадмой Башанкаевым и председателем Госдумы Петром Толстым запустили новый специальный сбор «Военным медикам» в рамках проекта «Все для Победы!».

Врачи, которые сегодня находятся на передовой, сообщали о необходимости приобретения аппаратуры для лечения раненых бойцов СВО, отметил Рошаль. По его словам, страна делает многое для медиков и их работы, но оставаться в стороне тоже нельзя.

«Сейчас медицинским сотрудникам, военным врачам нужна помощь, и мы обязаны это сделать. Я сделаю пожертвование вместе со всеми для того, чтобы мы могли закупить все необходимое», — прокомментировал сопредседатель штаба и отметил важность единства военных, властей и обычных людей в условиях проведения спецоперации.

«Народный фронт» открыл специальный сбор «Военным медикам». Фото: Пресс-служба «Народного фронта»

Толстой поделился планами — «Народный фронт» собирается закупить для военных медиков специальную портативную аппаратуру, наборы для фельдшеров и бригад скорой, которые помогут при спасении жизней российских военнослужащих. Он подчеркнул, что любой желающий может внести свой вклад, чтоб больше ребят на фронте оставалось живыми.

«Эта аппаратура будет помогать лечить пациентов, тех, кому необходима быстрая помощь на месте», — добавил Продеус.

Ортопед Борис Сычеников рассказал, что накануне вернулся из ДНР. Там он неоднократно слышал от коллег о нехватке портативных рентгенов, которые помогают решать вопросы целого медицинского кабинета на фронте — помогают в диагностировании проблемы, ее классификации даже на линии боевого соприкосновения. Кроме того медицинским работникам на фронте нужны тактические рюкзаки, которые местные специалисты уже прозвали «переносными операционными».

Врачам порой приходится работать не только в госпиталях, но и на самой передовой. Условия диктуют необходимость в простой и функциональной аппаратуре, закупкой которой и занимается «Народный фронт» с самого начала СВО. Отмечается, что россияне из разных субъектов также передают врачам много необходимых в их работе вещей.

На сайте «Народного фронта» можно подробнее ознакомиться с перечнем закупаемой аппаратуры и приспособлений. Там же можно поддержать сбор для российских военных медиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.