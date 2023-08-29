«Постучись в мою дверь»: почему Никита Волков не копирует игру Керема Бюрсина

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Съемки российской версии стартовали в мае этого года.

Никита Волков, исполнитель главной роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь», не хочет копировать игру турецкого актера Керема Бюрсина. Об этом он эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемочной площадке российской версии лирической комедии для телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

В отечественной адаптации турецкой мыльной оперы «Постучись в мою дверь» Никита Волков играет Сергея Градского, прообразом которого является Серкан Болат. По словам российского актера, он смотрел лишь несколько серий оригинального сериала, чтобы не ассоциировать себя с турецким исполнителем.

«Это все-таки адаптация. Это как написанные эти герои будут выглядеть в России, в нашей стране. Не где-то там в Турции. Играть, условно, турецкий менталитет, мне кажется, ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит», — считает Волков.

Артист называет своего персонажа закрытым человеком, которые прячется под такими атрибутами как деньги и хорошее положение в обществе. А Саша Гордеева, являющаяся прототипом турецкой Эды Йылдыз, в исполнении Лианы Грибы, хочет добраться до сути Сергея и понять, каким герой является на самом деле.

«Кажется, что он такой Playboy, гуляка, хозяин жизни, миллионер. Мне кажется, это все должно быть на втором плане. Это обстоятельства, которые заданы изначально, но играть их совершенно не стоит», — отмечает актер.

На роль главного героя пробовалось 88 парней, но, по мнению режиссера российской адаптации Всеволода Аравина, именно Никите Волкову удалось попасть в образ.

«Он великолепный артист. Он очень техничный артист, очень умный артист, он режиссер себя как актера. <…> Как режиссер своей роли, Никита — один из редких актеров в стране. Я знаю много таких актеров, но их на самом деле в общем числе мало. Актеров, которые могут продумать всю свою роль, весь свой аппарат, как он это сыграет, как он это подаст», — убежден Всеволод Аравин.

По словам режиссера, если второстепенные линии и характеры персонажей второго плана видеоизменили, то черты главных героев и узловые события остались такими же, как в оригинале.

Нашумевшая турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» транслировалась в 2020–2021 годах. Сериал получил большую популярность не только в Турции, но и за рубежом. Миллионы россиян с трепетом следили за непростыми отношениями главных героев. На волне популярности телеканал ТНТ, платформы Premier и Okko решили создать российскую версию, съемки которой стартовали в Москве 17 мая 2023 года. Роль Серкана Болата досталась актеру Никите Волкову, а российскую Эду Йылдыз сыграет Лиана Гриба.

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