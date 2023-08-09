Доллар поднялся до 98 рублей, побив рекорд прошлого года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Последний раз такой показатель фиксировался в марте 2022 года.

Доллар поднялся до 98 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных площадки.

В этот же день, в среду, 9 августа, евро превысил 107 рублей — он поднялся на 56 копеек, до 107,02 рубля. Юань же торговался на уровне 13,56 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк с 15 августа запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем. Участие в нем примут все 13 банков, подтвердившие техническую готовность.