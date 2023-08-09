Казарновская раскрыла секрет популярности SHAMAN: Подобрал код

Оперная певица Казарновская: SHAMAN популярен, потому что поет о силе духа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Что артистка думает о творчестве популярного исполнителя?

Певец SHAMAN знает, зачем он занимается творчеством, а потому имеет армию поклонников. Об этом заявила оперная певица Любовь Казарновская.

«Есть такие артисты, которые понимают, зачем они пишут песни и зачем они выходят на сцену, а есть те, кто строит карьеру», — цитирует издание NEWS.ru. заявление звезды оперной сцены в интервью Rutube-шоу «Так сказать».

Артистка убеждена, что на сегодняшний день в обществе уже хорошо сформировался запрос на патриотичные произведения, которые поднимают дух и раскрывают насущные проблемы. Среди них, например, есть песня «Я русский».

«У него есть большой круг поклонников, которые считают, что это он талант, который нужен был стране. Он подобрал код», — считает звезда.

Дальнейший творческий путь покажет SHAMAN, надолго ли он задержится в таком положении или нет, добавила Казарновская. По мнению певицы, сейчас, когда матери и жены переживают тяжелое душевное состояние, провожая своих мужчин в зону боевых действий, многим людям хочется слушать песни о внутреннем духовном подъеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN получил в подарок икону Богоматери с острова Валаам.