Гендиректора фирмы пиротехники в Сергиевом Посаде доставили на допрос

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В результате произошедшего на заводе ЧП пострадали, по последним данным, 52 человека.

Генерального директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, чей склад взорвался в среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде, доставили на допрос. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что его привезли в Следственный комитет, но обвинения пока предъявлены не были.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным, пострадали в результате 52 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что версия с атакой беспилотника на Загорский оптико-механический завод в подмосковном Сергиевом Посаде не подтвердилась.