СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
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Фото: Никитин Михаил / ТАСС
По последним данным, пострадали в результате 52 человека.
Версия с атакой беспилотника на Загорский оптико-механический завод в подмосковном Сергиевом Посаде не подтвердилась. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
По последним данным, пострадали в результате 52 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде.