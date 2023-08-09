СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде

Фото: Никитин Михаил / ТАСС

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По последним данным, пострадали в результате 52 человека.

Версия с атакой беспилотника на Загорский оптико-механический завод в подмосковном Сергиевом Посаде не подтвердилась. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным, пострадали в результате 52 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде.