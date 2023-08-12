Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Съемки российской версии стартовали в мае этого года.

Режиссер адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Всеволод Аравин объяснил феномен популярности зарубежного хита и почему миллионам телезрителей интересно наблюдать за взаимоотношениями главных героев. Об этом он эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемочной площадке российской версии лирической комедии для телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

«Почему в русском языке слово „брак“ обозначает катастрофу и союз двух человек? Потому что на самом деле союз двух человек — это катастрофа», — убежден Всеволод Аравин.

Режиссер сравнил главных героев с центрами отдельных Вселенных, вокруг которых кружится весь мир. Каждый ощущает себя самодостаточной яркой личностью. Герои привыкли к тому, что их интересы учитываются, и своих целей они достигают.

«И когда они встречаются, все тяготения нарушаются. Это схема, в которой мы оказываемся все, когда мы сталкиваемся со своей любовью. Мы любим человека, но это тяготение порождает разрушение всех остальных тяготений. Все рушится. Мир рушится. <…> Они оба номер один. Два „номер один“ — это нонсенс. И это самое интересное, вот здесь происходят все искры, конфликты, электрические разряды, молнии, гроза и все остальное», — убежден Всеволод Аравин.

Нашумевшая турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» транслировалась в 2020–2021 годах. Сериал получил большую популярность не только в Турции, но и за рубежом. Миллионы россиян с трепетом следили за непростыми отношениями главных героев. На волне популярности телеканал ТНТ, платформы Premier и Okko решили создать российскую версию, съемки которой стартовали в Москве 17 мая 2023 года. Роль Серкана Болата досталась актеру Никите Волкову, а российскую Эду Йылдыз сыграет Лиана Гриба.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Ханде Эрчел решила усыновить ребенка, потерявшего семью после землетрясения.