Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 49

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Больницу, куда госпитализировали людей, посетил губернатор Московской области.

Количество пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилось до 49 человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Между тем, по информации Минздрава, травмы получили 43 человека. Больницу, куда доставили пострадавших, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, шестеро из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию с ожогами и черепно-мозговыми травмами, а 22 — в травматологию. Остальные получили осколочные ранения средней тяжести.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снимавшая ангар в Сергиевом Посаде компания «Пиро-Росс» была признана банкротом еще в марте текущего года.