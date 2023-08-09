Подлетают моментально: российские FPV-дроны громят технику ВСУ в Запорожье

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Технологии, используемые армией России, не оставляют националистам ни единого шанса.

На Запорожском направлении наши военные активно громят украинскую технику, которая доставляет боевиков ВСУ на передовую. На кадрах, которые публикует Минобороны, в дело вступают ударные FPV-дроны.

Сначала операторы выбирают цель, потом боевые аппараты моментально подлетают и наносят по технике противника точные удары. В итоге украинские подразделения лишились бронированных автомобилей и машин повышенной проходимости.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.