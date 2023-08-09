Фото: Telegram / Андрей Воробьев / vorobiev_live

Читайте нас в: Дзен Новости

Предварительно, еще двое могут находиться под грудой разрушенного ангара.

Троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Минздрав России, добавив, что они госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии.

По официальным данным, число пострадавших достигло 43 человек. Госпитализированы — 19 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь получил 21 пострадавший.

На месте работают 11 бригад скорой помощи и четыре бригады Территориального центра медицины катастроф.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье нарушение требований промышленной безопасности. Как сообщал ранее 5-tv.ru, арендовавшая ангар компания «Пиро-Рос» была признана в марте банкротом. Так же к ней три иска предъявил Минобороны РФ.