«По-другому живут»: как изменились герои в адаптации «Постучись в мою дверь»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Съемки российской версии стартовали в мае этого года.

Режиссер адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Всеволод Аравин изменил характеры второстепенных персонажей под русский менталитет. Об этом он эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемочной площадке российской адаптации лирической комедии для телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

«Есть вещи, которые не переносятся безусловно с турецкой основы на русскую. Есть турецкий менталитет, есть русский менталитет. Есть турецкий экспрессионизм, турецкая душа, а есть загадочная русская. <…> Русские люди более подвижны, они по-другому живут», — объясняет Всеволод Аравин.

По словам режиссера, если в турецкой версии отец Серкана Болата представлен вечно рефлексирующим и страдающим мужчиной, то в российской адаптации этот образ кардинально изменили.

«Это будет мужчина, которого любят русские женщины. Это будет не слабый турецкий интеллигент. Это будет наш хороший сильный актер, которого я очень люблю и уже снимаю 20 лет», — приоткрыл завесу тайны Всеволод Аравин.

Мать Серкана в оригинальной версии представлена комическим персонажем. Ее образ создатели российской адаптации тоже видоизменили.

«Потому что в данном случае у нас сам жанр — лирическая мелодрама, лирическая комедия, и он не предполагает сильного гротеска. Поэтому наши персонажи больше приближены к жизни, они более, скажем так, жизненно-убедительны для русского зрителя. А это сразу за собой тянет и поведение, и реакции, и оценки, и юмор, и шутки», — рассказывает режиссер.

Характеры же главных героев останутся неизменными, однако, как делятся сами актеры, их персонажи все равно будут чуть менее импульсивными и эмоциональными.

Нашумевшая турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» транслировалась в 2020–2021 годах. Сериал получил большую популярность не только в Турции, но и за рубежом. Миллионы россиян с трепетом следили за непростыми отношениями главных героев, взаимное притяжение которых порождало любовные искры и электрические разряды. На волне популярности телеканал ТНТ, платформы Premier и Okko решили создать российскую версию, съемки которой стартовали в Москве 17 мая 2023 года. Роль Серкана Болата досталась актеру Никите Волкову, а российскую Эду Йылдыз сыграет Лиана Гриба.

Ранее 5-tv.ru писал, что комик Евгений Чебатков появится в российской версии «Постучись в мою дверь».