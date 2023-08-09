«Не считаю, что я хорошая актриса»: чем зрителям запомнится Вера Васильева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

В ходе карьеры она исполнила более 60 ролей в театре и кино.

На 98-м году жизни скончалась актриса Вера Васильева. Об этом сообщили в Театре Сатиры — в нем народная артистка СССР служила с 1948 года.

За все это время она сыграла свыше 60 ролей — и это только на сцене, а ведь было еще и кино. «Свадьба с приданым», комедия «Звезда экрана», драма «Несовершеннолетние» — это лишь маленькая часть фильмов, в которых снялась Васильева. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский — об ушедшей легенде.

Секрет ее долголетия и успеха пытались разгадать многие. А она посмеивалась и не скрывала — все очень просто: надо любить зрителя, быть верной профессии, искренней и честной — к себе партнерам.

«Каждую роль, которую я играю, я играю, прежде всего, снизу вверх, не сверху вниз. Я — это я, а именно: это я, можно? Вот так, понимаете?» — говорила Васильева.

В начале ее актерского пути мало кто мог представить, что эта милая, трогательная и очень скромная девушка сможет сыграть не только колхозниц, передовиц производства и комсомолок, но и дам из высшего общества, аристократок и героинь античных трагедий. Именно о таких ролях Васильева мечтала с детства.

«Мне как-то всегда казалось, что изнутри я не такая простенькая, как я есть, какая я была. Такая незаметненькая, простенькая. Но внутри я была готова к тем ролям, которые изредка мне попадали», — отмечала артистка.

На счету Васильевой — 60 ролей в театре, и 30 — в кино. Но именно своими кинодостижениями, которые ее и прославили на всю страну, народная артистка была не очень довольна.

«Я даже вообще не считаю, что я хорошая актриса, потому что, вот дадут мне роль, и, если она мою душу не затрагивает, я ничего с ней не смогу сделать. И мне не интересно даже. Мне просто интересно прожить определенные жизни», — подчеркивала звезда.

Васильева говорила в молодости, что кинорежиссеры «забрасывали ее предложениями» играть «девушек из народа», а потом ничего, кроме «бабушек и домохозяек», не предлагали. Театру Сатиры она отдала более 70 лет, признавалась: это «главное счастье ее жизни», именно тут она сыграла почти все, что хотела.

Несмотря на почтенный возраст, премьеры Васильевой до последнего дня интриговали зрителей и собирали полные залы. Среди них — «Роковое влечение», «Таланты и поклонники», «Кабала святош» и «Орнифль».

Хорошему человеку спортзалы и диеты не нужны, уверяла Васильева. И добавляла: «Доброта — очень полезная для здоровья штука». Ей удалось прожить большую жизнь и до последних дней быть в гармонии с собой и окружающим миром.

«Я живу в свое удовольствие, так удалось мне. Я ем то, что я люблю. Водку не пью, но могу выпить рюмочку или полрюмочки. Физкультуру всегда не любила. Вообще, никакого усилия над собой не люблю делать», — делилась Васильева.

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Зрителю она знакома по игре в спектаклях «Дженни Герхард», «Вишневый сад», «Без вины виноватые», «Ассамблея», «Блажь», а также участию во многих фильмах.