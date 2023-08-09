«Ехала и рыдала»: как эксцентричная выходка принесла роль Светлане Крючковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

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Что произошло с артисткой во время проб на фильм «Большая перемена»?

Знаменитая советская актриса и народная артистка РСФСР Светлана Крючкова рассказала, как чуть не провалила пробы на фильм «Большая перемена». Об этом сообщает издание aif.ru.

«Я так переволновалась, что укусила режиссера Алексея Коренева. Пробы тут же прекратились. Я ехала и рыдала: опять я что-то не так сделала», — призналась звезда на творческом вечере в рамках фестиваля «На семи холмах».

К счастью, будущую знаменитость все же пригласили на роль Нелли Ледневой. Изначально же Крючкова хотела сыграть Светлану Афанасьевну — жену главного героя фильма Ганжи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Крючкова рассказала о неординарности любимой внучки. Так, весь концерт девочка спокойно просидела в коляске и никому не мешала: видимо, классическая музыка очень благотворно влияет на человека.