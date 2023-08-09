Уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

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Причины произошедшего еще устанавливаются.

Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Причины произошедшего еще устанавливаются. Но, по информации СК, основной версией является нарушение норм безопасности.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде возросло до 42 человек.