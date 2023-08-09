Тяжелая фаза: на Западе предрекли трудный период для Украины

CNN: конфликт перешел в наиболее тяжелую для Киева фазу

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Напряженная ситуация ожидает и союзников США.

Украинский конфликт перешел в более тяжелую фазу для Киева. Боевики не могут преодолевать крепкие оборонительные позиции России, сообщает американский телеканал CNN.

«Атакующим силам необходимо численное превосходство над хорошо окопавшимися войсками», — отмечает телеканал.

Кроме того, журналисты считают, что отношения между западными странами и США будут только ухудшаться.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский спецназ «Железные волки», который часто выступает как заградотряд, был замечен под Красным Лиманом.