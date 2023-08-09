Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 42 человек
Фото: Telegram / ЧП / Москва / chpmoscow
Стало известно о стоянии троих госпитализированных.
Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде возросло до 42 человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Прежде губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о 31 пострадавшем. По данным властей, трое находятся в реанимации. Как выяснил 5-tv.ru, это двое мужчин 54 и 61 года и женщина 48 лет. Они получили различные осколочные ранения.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний ребенок госпитализирован после взрыва газа в жилом доме Махачкалы.