«Не самое приятное»: Киркоров показал, как поддерживает физическую форму

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист также назвал вид спорта, который доставляет ему удовольствие.

Певец Филипп Киркоров после нескольких пластических операций, похоже, решил закрепить достигнутый результат регулярными физическими упражнениями. На видео в социальных сетях артист показал, как вместе с сыном Мартином нарезает круги на велосипеде по улицам Греции.

При этом поп-король признался, что физическая активность не доставляет ему удовольствия. Однако поездки на велосипеде — это единственное исключение для него.

«Я буду долго гнать велосипед! Теперь это стало частью моей жизни. Надо держать форму! Все знают, что фитнес для меня не самое приятное времяпровождение. А вот прогулки на велосипеде — это и спорт, и отличное настроение, и бодрый заряд на целый день!» — поделился артист.

На днях Киркоров решил похвастаться подписчикам «стальным» прессом, который ранее приобрел в операционной звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певец выложил ролик, в котором позирует в распахнутой рубашке, демонстрируя результат работы специалистов.

Мнения поклонников по поводу преображения певца разделились. Одни нашли его «шикарным» и назвали «красавчиком».

Другие же заметили, что пресс Киркорова выглядит ненатурально, а сам он после многочисленных пластических операций и косметических процедур стал похож на «смесь Тимати и Егора Крида».

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в скандале с певицей Славой.