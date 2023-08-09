Фото: ВКонтакте / Сергиев Посад Life / sergiev_posad

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Трое находятся в реанимации.

За медицинской помощью после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде обратился 31 человек. О количестве пострадавших сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что госпитализированы 19 человек, трое находятся в реанимации.

«Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад», — добавил Воробьев.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

При взрыве в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек. Фото: Telegram / Андрей Воробьев / vorobiev_live

Ранее 5-tv.ru сообщал, что человеческий фактор мог стать причиной взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде.