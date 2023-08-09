Новые правила: как теперь будет проходить процедура УЗИ

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О каких изменениях важно знать пациентам?

В связи с изменением правил проведения ультразвукового исследования (УЗИ), пациентам могут отказать в нем при отсутствии направления или его некорректном оформлении. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Рябков.

«Введение приказа вполне справедливо, так как именно врач должен назначать определенные осмотры и процедуры. Это поможет избежать рисков, связанных с определенными особенностями организма пациента», — сказал специалист.

По мнению врача Марии Бобровой, нововведение должно разительно улучшить качество оказания медицинских услуг, передает URA.RU. Теперь пациенты не будут тратить время на неправильные назначения, а сразу начнут проходить нужное обследование строго по назначению врача.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли делать УЗИ без рекомендации от врача.