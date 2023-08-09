Появились кадры с места взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
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Фото, видео: 5-tv.ru
Первыми о ЧП сообщили местные жители.
Появились первые кадры с места взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах можно увидеть эвакуированных людей и работу специальных служб.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти, на место случившегося также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По некоторым данным, травмы могли получить порядка 15 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что местные власти объявили о тотальной эвакуации зданий после взрыва в Сергиевом Посаде.