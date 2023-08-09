Очевидцы сообщили о взрыве в Сергиевом Посаде
Анастасия Бурмистрова 1 798 0
Фото: ВКонтакте / Сергиев Посад Life / sergiev_posad
Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.
Взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщают очевидцы, выкладывая фото и видео с места происшествия в социальных сетях.
Что стало причиной ЧП, пока не сообщается. Но местные жители пишут, что от взрыва чуть не выбило окна, дома сильно тряслись. Кто-то предполагает, что все произошло вблизи Загорского оптико-механического завода.
По данным от источника 5-tv.ru, там есть пострадавшие. По предварительным данным, травмы получили пять человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы.