Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Читайте нас в: Дзен Новости

Сообщается о нескольких пострадавших.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию.

Уточняется, что ЧП произошло на улице Айвазовского.

«Пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа произошел в жилом доме Астрахани. В результате два человека погибли.