В Екатеринбурге самокатчик открыл стрельбу по автомобилю

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Все произошло на Московской улице — в самом центре города.

Мужчина на самокате открыл стрельбу по автомобилю Mercedes в самом центре Екатеринбурга. Об инциденте пишет портал Е1.

Уточняется, что все произошло на Московской улице. По словам хозяйки обстрелянного автомобиля, неизвестный на самокате подъехал к машине и открыл стрельбу на уровне головы пассажира.

При этом сама машина принадлежит компании, в которой работает женщина. Она предположила, что причина случившегося кроется в задолжавшем большую сумму денег бизнесмене.

За помощью женщина обратилась в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков был задержан со стрельбой у здания администрации.