Массовая истерия: американцы начали называть детей в честь Барби и Кена

Фото, видео: Кадр из к/ф «Барби», реж. Грета Гервиг, 2023 г.; 5-tv.ru

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Картина о куклах, тем временем, уверенно перешагнула за миллиард долларов в мировом прокате.

Мировой успех блокбастера «Барби» вызвал такой большой ажиотаж, что молодые родители в США начали массово называть своих детей в честь Кена и Барби.

Похоже, скоро благодаря фанатам розового гламура на каждом шагу можно будет встретить людей с именами популярных кукольных персонажей. Американские родители пытаются быть креативными — и к обычным именам добавляют приставки. «Барби» с греческого означает «незнакомка», а «Кен» с шотландского — «красивый».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм «Барби» собрал в мировом прокате свыше одного миллиарда долларов за 17 дней с момента премьеры. Отмечается, что картина заработала 459 миллионов долларов в Северной Америке и 572 миллиона в других странах.

Кроме того, «Барби» — первый фильм, снятый женщиной, которому удалось достигнуть таких результатов по всему миру. Несмотря на выход других не менее популярных фильмов, картина удерживает первое место в чарте США уже третью неделю подряд.