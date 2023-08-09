Кириенко выступил на молодежном форуме «ОстроVа» на Сахалине

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Туда съехались более 500 участников со всей страны, в том числе из новых регионов России.

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» открылся на Сахалине. Туда съехались более 500 участников со всей страны, в том числе из новых регионов России.

Молодые люди представят социально-значимые проекты — лучшие получат денежные гранты на реализацию. Кроме того, участников ждет образовательная программа.

Мастер-классы проведут политики, спортсмены и космонавты. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, Сахалин стал площадкой для проведения форума неслучайно.

«На Сахалине создается общероссийский и такой центр молодежной карьеры, куда со всей страны будут приезжать ребята учиться и лучшему опыту государственного управления, лучшей возможности реализации своего потенциала в крупных промышленных предприятиях. Потому что здесь на Сахалине и на Дальнем Востоке — уникальные инвестиционные проекты, и уникальная возможность реализовать себя и сделать карьеру», — сказал он.

В рамках форума «ОстроVа» дан старт строительству научно-образовательного центра «Сахалинтех». Учреждение станет точкой притяжения талантливой молодежи. Новый кампус соберет лучших студентов, преподавателей и ученых со всей страны.