Редкое явление: жители Челябинска и Екатеринбурга оказались во власти стихии
Некоторые улицы затопило в Челябинске после ливня
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia; 5-tv.ru
Природные аномалии удалось запечатлеть на камеру.
Жители Челябинска с трудом могли уснуть этой ночью. Сначала из-за грозы в городе стало светло, как днем.
Раскаты грома и прерывистое свечение продолжались несколько минут, а затем пошел мощный ливень. За считанные минуты на дорогах образовались огромные лужи.
Водители с трудом проезжали по затопленным улицам. Во время движения колеса почти полностью скрывало водой.
Во власти природных аномалий оказались и жители Екатеринбурга, где вечернее небо озарили яркие вспышки света. Над городом сверкала сухая гроза — в разных местах появлялись крупные подсвеченные тучи.
В этот момент завораживал цвет неба — местами он окрашивался в фиолетовые оттенки. Возникает это редкое природное явление при высокой температуре и низкой влажности воздуха.
Ранее 5-tv.ru писал, как Приморье справляется с сильнейшими ливнями.