Снова вместе? Что происходит в жизни сына Куклачева после развода

Сын Куклачева развелся с женой во Всемирный день кошек

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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В прессе появились новые слухи о наследнике знаменитого артиста.

Сын артиста цирка Юрия Куклачева Дмитрий 7 июля развелся с женой Мариной, сотрудницей Театра кошек Куклачева. Об этом сообщает MK.RU.

По внезапному стечению обстоятельств решение Дорогомиловского суда Москвы вступило в силу как раз во Всемирный день кошек, который отмечают 8 августа. Теперь, как можно полагать, бывшие возлюбленные должны находиться на стадии раздела имущества — квартиры и машины.

Однако недавно появились сообщения о том, что экс-супруги были замечены в обнимку на дне рождения Дмитрия. Также в пользу версии о воссоединении пары может говорить информация о том, что иск Марины по-прежнему остается без движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Юрий Куклачев дважды обманул смерть.