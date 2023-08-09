В Крыму задержан диверсант, совершивший подрыв газопровода

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россиянин действовал по заданию украинских спецслужб.

В Крыму задержали диверсанта, который совершил подрыв газопровода по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина 23 июня осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства. Его он получил через тайник.

Силовики также провели обыски в гараже россиянина и обнаружили там пластичное взрывчатое вещество иностранного производства С-4 массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения ЭДП, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

По фактам террористического акта и незаконного хранения взрывчатки возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности с февраля 2022 года.