В России предложили считать рабочим потраченное на дорогу время

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Нередко путь от дома до работы и обратно занимает у россиян от десяти до 20 часов в неделю.

Институт исследования проблем современной политики предложил признать рабочим время, потраченное на дорогу от дома до работы и обратно, и сократить за счет него рабочий день. Соответствующе письмо направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, сообщают «Известия».

В письме отмечается, что по трудовому кодексу РФ продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При этом часто дорога от дома до работы и обратно занимает у россиян от десяти до 20 часов из-за удаленности рабочего места или сложной логистики. Это отражается на качестве работы и здоровье сотрудников, заявили в институте.

Так, хроническая усталость снижает мотивацию и интерес к работе, провоцирует недовольство условиями труда, раздражительность, безразличие и даже депрессию у работников. Это влечет развитие таких заболеваний, как гастрит, язва, гипертония и инфаркты. Неслучайно инфаркты в 30–40 лет уже стали распространенным явлением, подчеркивается в письме.

Авторы инициативы указывают, что сокращение рабочего дня за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем могло бы стать первым шагом на пути к четырехдневной рабочей неделе, предложенной некоторое время назад заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее обратился к российским работодателям с предложением рассмотреть возможность введения перерыва в рабочее время во время сильной жары. Последовать примеру испанской сиесты политика побудила неутешительная статистика, согласно которой в условиях летнего зноя повышается риск инфарктов.

Слуцкий уверен, что с годами температурные показатели будут лишь расти. Поэтому необходимо уже сейчас предложить работникам альтернативные варианты — переведение на дистанционный режим работы или введение четырехдневной рабочей недели. Кроме прочего это позволит разгрузить дороги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минтруда Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости введения в России четырехдневной рабочей недели.