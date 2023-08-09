«Мясные штурмы»: ВСУ пытаются наспех восполнить потери в Донбассе

ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в контратаках в Донбассе

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Киевский режим продолжает отдавать приказы, которые невозможно осуществить. Боевики продолжают терять живую силу и технику.

Киевский режим на фоне огромных потерь в живой силе и технике в Донбассе пытается наспех восполнить ряды, бросая на поле боя неподготовленных бойцов. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых „мясных штурмах“, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике», — уточнил Марочко.

По его словам, боевая эффективность боевиков с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась, наблюдаются перебои в поставках техники для неонацистов, однако их руководство продолжает отдавать приказы, которые невозможно осуществить.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении местные жители обнаружили «стихийные захоронения» неустановленных лиц.