Бойцы группировки «Центр» ВС РФ отразили шесть атак украинской армии

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Противник понес крупные потери в живой силе и технике и был вынужден отступить.

Бойцы центральной группировки войск отразили шесть атак украинских боевиков на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск „Центр“ при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — заявил Савчук.

В ходе провальных атак противник потерял около 60 боевиков, БМП, бронированную машину и два пикапа. Кроме того, экипаж российского тяжелого огнемета «Солнцепек» уничтожил опорный пункт украинских войск, а бомбардировщики ВКС поразили командно-наблюдательный пункт, два пункта временной дислокации и опорный пункт в районах Червоной Дибровы и Серебрянского Лесничества.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы в ходе наступательных действий освободили от украинских боевиков пять населенных пунктов Харьковской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли упреждающие удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад боевиков Вооруженных сил Украины в Запорожской области.