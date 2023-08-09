Посол РФ Антонов заявил о потугах США уйти от ответственности за зерновую сделку

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Дипломат напомнил, что этим договором Россия «оставляла дверь открытой».

США намеренно избегают ответственности за системные нарушения стамбульских договоренностей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал свежие заявления представителей администрации Штатов о необходимости скорейшего возобновления черноморской зерновой инициативы. Публикация размещена в Telegram-канале МИД РФ.

Пока американцы самоустраняются от признания сбоев в зерновой сделке Москва «оставляет дверь для восстановления зерновой сделки открытой». Россия как ответственное государство, заинтересованное в облегчении бремени беднейших государств, а потому на всех уровнях власти, в том числе наивысшем, заявляет о готовности вернуться к договору.

«Все, что нужно от США и их союзников, — не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений. В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки», — сказал Антонов.

Подтверждением своих слов посол назвал «желчную реакцию» на широкий жест президента РФ Владимира Путина по укреплению продовольственной безопасности ряда африканских партнеров. По мнению дипломата, Штаты еще долго будут «переваривать» анонсированную российским лидером бесплатную отправку зерна на африканский континент — грузы до 50 тысяч тонн.

Русофобам с Запада Антонов посоветовал переплюнуть Москву, если у них есть достаточно ресурсов. Он призвал Вашингтон не на словах и лозунгах, а реальными действиями показать, как осуществляется забота о благосостоянии африканского народа. И если у Белого дома есть такие возможности, что российские безвозмездные поставки в США его представители называют незначительными, пусть отправляет свою грандиозную помощь.

Ранее, писал 5-tv.ru, посол Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении духа и буквы ДСНВ.