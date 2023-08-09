«Надежды нет»: генералы США забыли про Украину и боятся российских АПЛ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: генералы США обеспокоены угрозой российских АПЛ
Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi
У России в арсенале есть беспилотный подводный флот, способный нести ядерное оружие.
Генералы США уже и думать забыли про Украину, гораздо больше их волнуют российские атомные подводные лодки. Об этом сообщил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью Redacted.
«Они перестали говорить о поражении России от Украины. О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США», — заявил эксперт.
Он также отметил, что Москва уже превзошла Вашингтон, потому что у нее есть на вооружении беспилотный подводный флот, который в теории способен нести ядерное оружие. Америка пока не может предотвратить эти возможности.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВС РФ за четыре месяца украинского контрнаступления полностью лишили Незалежную средств ПВО.