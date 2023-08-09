Стас Пьеха заявил, что традиционный брак провоцирует измены: «Меня это угнетало»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артист был женат на модели и диджее Наталии Горчаковой, их сын Пётр родился в 2014 году.

Певец Стас Пьеха заявил, что считает гостевой брак самым приемлемым видом отношений. 42-летний артист отметил, что такой формат напрасно связывают со склонностью партнеров к походам на сторону. Порознь жили правители в царские времена, непозволительно было явиться к супругу без приглашения. Отличный способ сохранить свежесть романа и не наскучить второй половинке, уверен исполнитель.

«По мне, это правильно — у каждого человека должно быть личное пространство, где он предоставлен сам себе. Для меня гостевой брак — это про возможность не жить постоянно на одной площади. В предыдущих отношениях меня это угнетало», — цитирует Пьеху портал lady.mail.ru.

Много лет девушкой музыканта была двоюродная сестра рэпера Тимати Виктория Смирнова. Поклонники не сомневались, что вот-вот мужчина сделает предложение, и идиллия продолжится в браке, но до ЗАГСа пара так и не дошла. Потом Пьеха познакомился с моделью и диджеем Наталией Горчаковой. Певец женился и стал отцом — в 2014 году на свет появился его сын Петр.

О своей личной жизни исполнитель говорит редко и нехотя. Он предпочитает обсуждать с прессой и публикой вои проекты, в числе которых наркологическая клиника. Ее артист открыл в начале нулевых годов. По словам Пьехи, к идее создания такого центра он пришел через собственный букет зависимостей — от алкоголя до тяжелых наркотиков. Годы понадобились, чтобы измениться, теперь он пытается помочь другим запутавшимся людям. Часть помощи здесь оказывают бесплатно.

Что же касается семьи, эта сфера жизни музыканта не вяжется с праведными целями его проекта. Он просто не может быть в постоянном контакте с избранницей и нуждается в свежем воздухе. Так что совместный с люимой женщиной шалаш, в котором есть хотя бы одна свободная комната, его не устраивает. От постоянной близости хочется сбежать.

«Традиционный брак может провоцировать измены, ведь он предполагает территориальное слияние: люди пресыщаются друг другом, им хочется новизны. В гостевом же браке ты не устаешь от партнера», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации Стаса Пьехи. Звезду экстренно доставили в больницу в карете скорой помощи в связи с жалобами на боли в сердце и плохим результате кардиограммы. Его тут же направили в реанимацию.