Все в слезах: как прошла свадьба Эльвиры Т и Александра Гречаника

Фото: Instagram* / elvira_t_music

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Звезды соцсетей и музыканты обменялись самодельными кольцами на балтийском берегу.

Интернет-артистка Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T, и музыкант Александр Гречаник стали мужем и женой. Торжественную церемонию они провели в Светлогорске Калининградской области. Предложение руки и сердца мужчина сделал осенью прошлого года прямо на сцене, на что тут же получил согласие. Как сообщает Starhit.ru, влюбленные зарегистрировали брак 8 августа, а свадьбу они запланировали на следующий день, она состоится в Калининграде, на родине Гречаника.

Эльвира Т познакомилась с избранником несколько лет назад. Молодые люди начали сотрудничать как артисты, создали свой музыкальный проект. Со временем сблизились, отношения не помешали совместному творчеству, звезды регулярно дают концерты. Между выступлениями они находили время для подготовки к свадьбе.

«Хочется сделать все классно, душевно и креативно, поэтому выдумываем всякие фишки. Спасибо нашим организаторам и декораторам, кто помогает, а где-то проявляет максимальное терпение. А у меня, как у настоящей невесты, скачет настроение, как будто ПМС каждый день», — признавалась невеста.

На церемонии в ЗАГСе присутствовали самые близкие. Когда зазвучал торжественный марш, молодожены, а с ними и гости плакали. Все плакали! А приглашены были около 20 человек! Жених выбрал черный костюм, украшенный живой белой розой, невеста надела белое мини-платье, босоножки и длинную фату. Обручальные кольца они изготовили сами на мастер-классе у ювелира, на них выгравировали две даты — начала отношений и бракосочетания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выдал замуж 23-летнюю дочь Майю.

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