Главное — перехитрить: расчеты Гиацинт-С успешно справляются с техникой врага
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Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал как работает «Гиацинт-С»
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
У этого расчета особенная задача — основная доля работы — это контрбатарейная борьба.
Не справляются с силами российской артиллерии лучшие орудия НАТО, при начале контрбатарейной борьбы, как правило, победителями из нее выходят расчеты «Гиацинт-С».
Главное, как говорят наши бойцы, перехитрить противника, но и с этим никаких проблем нет. Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал как работает батарея «Гиацинт-С».
У этого расчета особенная задача — основная доля работы — это контрбатарейная борьба. «Гиацинт» — это самоходное орудие, однако экипаж все-таки огонь ведет с закрытых позиций.
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