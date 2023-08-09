«Не было записок»: о чем попросил муж Натали певицу перед смертью

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Последствием коронавируса стало поражение нервной системы, продюсер Александр Рудин скончался в возрасте 49 лет.

Муж певицы Натали (Настоящее имя Наталья Рудина, в девичестве Миняева. — Прим. ред.) Александр Рудин незадолго до смерти просил ее не оставлять творчество. Как известно, супруг на протяжении всей карьеры артистки поддерживал ее и участвовал в создании музыки. Ему было важно, чтобы плоды трудов не были развеяны по ветру. Об этом изданию KP.RU рассказал брат исполнительницы Антон Миняев.

В прошлом родственник селебрити выступал под псевдонимом Макс Волга, сегодня он далек от шоу-бизнеса, своим делом считает работу тренера детской волейбольной команды. Долгое время брат поддерживает Натали, но судьба не желает облегчить ее участь. За неделю до трагедии умер свекр певицы. Миняев по просьбе сестры организовал двое похорон подряд. Он признается, что теперь чувствует себя обессиленным и благодарит за поддержку.

Рудин переживал потерю отца тяжело. Кроме того, он более двух лет боролся с недугом. По слухам, даже проходил лечение в психиатрической клинике. Натали писала в личном блоге, что ее муж как будто предчувствовал ранний уход. И постепенно готовил к нему супругу.

«Не было никаких записок. Саша прощался с Наташей последние два с половиной года. Какие-то слова об уходе были за это время им сказаны, видимо, это и было прощанием. Всегда говорил одно: „Если судьба распорядится так, что меня не станет, не оставляй труд, которым мы занимались всю сознательную жизнь. Наше творчество, музыку!“» — поделился Антон Минаев.

Родственник знаменитости подтвердил, что из-за коронавируса центральная нервная система Руднева была разрушена. Он не отказывался от медицинской помощи — жена собирала не один консилиум врачей. В поиске специалистов помогали известные друзья артистки. Но никто не нашел так называемой волшебной таблетки и не спас ее мужа. Брак пары продлился 32 счастливых года, они родили троих сыновей. Мальчики, по словам Миняева, мужественно вели себя на похоронах отца.

Ранее, писал 5-tv.ru, овдовевшая Натали пожаловалась на свое состояние после похорон.