«Энергия и нерв Великой актрисы»: Олешко вспомнил о работе с Юлией Борисовой

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Заслуженный артист России играл в спектакле сына почившей актрисы.

Спектакль «Возьмите зонт Мадам Готье» был последним для народной артистки СССР Юлии Борисовой, он был поставлен в театре имени Вахтангова. Заслуженный артист России Александр Олешко рассказал в интервью «МК», как он играл сына величайшей актрисы.

Он отмечает, что для него эта роль была огромным везением, он выучил ее за несколько дней. Однажды ему назначили репетицию один на один с Борисовой в зрительном буфете, на нее Олешко даже пришел заранее. Дверь распахнулась — вошла Юлия Константиновна, на ходу декларируя свою роль.

«Я растерялся, извинился и попросил начать еще раз. Это был настоящий спектакль. Ни до, ни после, я пока не видел чтобы так репетировали и играли по настоящему, словно мы не вдвоем, а в зале аншлаг. Мы прошли два раза, поблагодарили друг друга и Юлия Константиновна ушла. В следующий раз мы встретились на сцене», — делится воспоминаниями актер.

Актриса Юлия Борисова в роли Мадам Катрин Готье в сцене из спектакля «Возьмите зонт, мадам Готье!». Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Больше всего его поражали взгляд, энергия, голос и нерв Великой артистки Советского союза. В какой-то момент Олешко признается — ему стало не по себе, потому что Борисова не играла, она жила на сцене, проживала каждую эмоцию своей роли. По его словам, Юлия Константиновна — честь театра Вахтангова.

«Сегодня нужно поклониться ей! Светлая память!» — резюмировал актер.

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