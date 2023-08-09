Голос эпохи: жизнь и смерть Леонида Володарского

Фото, видео: Саверкин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Журналист перевел примерно пять тысяч фильмов, эта цифра стала абсолютным рекордом.

8 августа не стало человека, чей голос любой узнал бы из миллионов других. Ушел из жизни Леонид Володарский. Это он сделал для нас Голливуд понятным, когда на русском заговорили герои «Звездных войн», «Терминатор».

Володарский перевел примерно пять тысяч фильмов. Сам он вспоминал, что начал учить английский еще в четыре года, а такой специфический гнусавый голос приобрел очень банально, когда во время подростковой драки ему сломали нос. Простой, искренний и смелый — мы вспомнили, как потом и дальше это делало Володарского уникальным.