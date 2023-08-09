Невероятно, но факт: как пластические хирурги подбирают импланты для увеличения груди

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Эксперт Тигран Алексанян объяснил, почему двум женщинам с одинаковым запросом не подойдет один и тот же «рабочий материал».

Даже если две женщины похожей комплекции хотят увеличить грудь до условно эталонного третьего размера, им может не подойти одна и та же модель импланта. Для каждого своего пациента врач индивидуально подбирает форму и материал. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал пластический хирург Тигран Алексанян.

Те, кто уже обращался за маммопластикой к профессионалу, знают, что перед вмешательством проводится тщательное обследование здоровья, а также фиксируются анатомические особенности зоны операции. Все это необходимо для снижения рисков, а еще чтобы конечный результат был не только эстетически приятным, но и удобным, если так можно выразиться.

«Мы измеряем основание молочной железы, высоту от соска до субмаммарной складки, расстояние от яремной венки до соска — там есть комплекс таких моментов. Исходя из всего этого мы выбираем для конкретного человека свой имплант. Нет такой панацеи, что у всех одинаковый. Исходя из объективных анатомических данных мы выбираем импланты», — объяснил Алексанян.

В ходе интервью врач продемонстрировал один из каталогов, которые поставляют в клиники производители имплантов. У каждой компании — свои линейки профессиональной продукции, подходящей разным женщинам и мужчинам. После обследования хирург вместе с пациентом выбирает оптимальный вариант, который будет выглядеть максимально естественно и не нарушит природных пропорций тела.

Однако есть и такие врачи, что готовы пренебречь правилами или преувеличить свои возможности во время общения с пациентом. Одни недостаточно квалифицированы, другие готовы на все ради заработка — даже загнать огромные «дыни» под кожу хрупкой маленькой женщины, если она пожелает. Последствия зачастую оказываются плачевными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале, разгоревшемся вокруг имени известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Женщины, в том числе певицы Любовь Успенская и Слава, подали на врача в суд и окрестили мясником.