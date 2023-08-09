Отец певицы Жанны Фриске о ее внешности: «Сделала пластическую операцию»

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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По словам Владимира Фриске, знаменитость была вынуждена лечь под нож хирурга после одного ужасного случая.

Покойная певица Жанна Фриске исправляла форму носа с помощью пластического хирурга. Однако не недовольство своей внешностью стало причиной обращения к врачу, а травма — артистке перебил переносицу грабитель. Об этом в интервью изданию «МК» рассказал отец исполнительницы Владимир Фриске. По его словам, дочь на протяжении всей карьеры преследовали неадекватные люди — и поклонники, и недоброжелатели.

Лицом к лицу со злоумышленниками Жанна Фриске встретилась у двери квартиры, которую ей подарил папа. Это произошло поздней ночью: после трех концертов водитель, он же охранник, подвез звезду к дому, но не проводил дальше. Когда она поднялась на этаж, грабители уже ждали. Один из преступников ударил певицу кастетом по лицу.

«Жанна потеряла сознание, а они ее затащили в квартиру и сказали, когда она очнулась: „Будешь спокойно сидеть и скажешь, где деньги, и мы тебя не тронем“. У Жанны кровь шла, один из них дал ей полотенце, чтобы она ее вытерла», — вспоминал Фриске.

Грабители присвоили пять тысяч долларов и украшения, а затем ушли. В это время за артисткой вернулся водитель. Несмотря на быструю реакцию правоохранителей и даже сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), найти злоумышленников не удалось. После этого инцидента знаменитость усилила охрану, переехала в съемное жилье, а позже купила новое.

«Жанна была вынуждена обратиться к врачам. Лежала в больнице три или четыре дня. Ей сделали пластическую операцию, поправили нос. В ту квартиру она больше не возвращалась», — сказал отец исполнительницы.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году из-за онкологического заболевания — неоперабельной опухоли головного мозга. О своем диагнозе она узнала через несколько месяцев после рождения сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Недавно, в связи с очередной годовщиной, коллеги из группы «Блестящие» почтили ее память выпуском кавера на хит «А на море белый песок».

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