🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 9 августа, убывающая Луна благоприятно повлияет на проведение разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.

♈ Овны

Плохо, когда работа приносит лишь негативные эмоции, Овны. Вам не хватает в жизни праздника, попробуйте разнообразить ее простыми радостными мелочами. Вы находитесь там, где должны, и пришло время осознать, что в этом и есть счастье. Относитесь более непринужденно и легко к повседневным делам, тогда жизненный путь будет менее тернист.

Космический совет: находите счастье в мелочах.

♉ Тельцы

Вы измучены и истощены. И вы однозначно устали тащить на своих хрупких плечах всю тяжесть этого мира. Не нужно пытаться все исправлять за остальных, подумайте и о себе, Тельцы. Вам не нужно постоянно все контролировать. Если вам больно на душе, постарайтесь преобразовать мучения в любовь и заботу о себе. Если вам кажется, что пора отдохнуть, дайте себе эту возможность.

Космический совет: иногда полезно просто ничего не делать.

♊ Близнецы

Вот немножко правдивой реальности — люди подводили и будут подводить вас дальше, Близнецы. Это нормально, что другие не оправдывают наши ожидания. Иногда система ценностей окружающих не совпадает с нашей, с этим просто нужно смириться. Вы хозяева своей судьбы, помните об этом.

Космический совет: пришло время снять розовые очки.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Пора выключить свою железную логику и включить чувства. В вас живет огромный резервуар любви, света и сострадания к другим. Раки, вы здесь, чтобы любить и быть любимыми! И вы заслуживаете того, чтобы люди искренне относились к вашим поступкам.

Космический совет: ваши эмоции — это ваша сила.

♌ Львы

Вы побывали в аду и вернулись обратно, и все это понимают, Львы. Сделайте себе одолжение — отпустите весь негатив и расслабьтесь. Позвольте себе чувствовать то, что хотите сами, а не то, что вам навязывают другие. Все, что происходит, происходит не просто так. Примите свое желание отдохнуть, но не отказывайтесь от помощи, если вам ее предложат.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♍ Девы

Хорошо, что вы помните о своем достоинстве и поступаете так, как считаете нужным. Однако, Девы, это может и сыграть против вас — вашу индивидуальность вполне могут перепутать с тщеславием. Пришло время научиться держать равновесие между независимостью и жизнью в социуме.

Космический совет: отключите разум и включите эмоции.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Любовь к себе — это не просто хвалить себя за какие-то мелочи, напротив, любовь к себе — это принимать как свет внутри себя, так и тьму. Без отрицательных качеств характера, это были бы не вы, Весы, а кто-то другой. Все, что с вами происходило раньше, привело к тому, где вы находитесь сейчас, и нужно быть благодарными за это. Лучшее еще впереди!

Космический совет: вы находитесь там, где вам нужно быть.

♏ Скорпионы

Лучше всего душевную боль могут заглушить позитивные мелочи — танцы, пение, общение и тишина. Позвольте каждой клеточке своего тела расслабиться для того, чтобы исцелить свое сердце, Скорпионы. Иногда можно позволить устроить беспорядок в жизни, прочувствовать все эмоции и просто отдохнуть, чтобы старая версия вас сгорела, а из пепла возродилась новая.

Космический совет: время лечит.

♐ Стрельцы

Все совершают ошибки, не правда ли? Так не стоит так сильно корить себя за них. Проявите сострадание к себе и к ближним, преодолейте дискомфорт и пролейте свет на свои темные стороны, Стрельцы. Относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Пора научиться прощению — как окружающих, так и себя самих.

Космический совет: смотритесь в мир, как смотритесь в зеркало.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Остановитесь и задумайтесь, Козероги, что вы любите? Чем страстно горит ваше сердце? Что пробуждает в вас лучшие черты? Вселенная давно дает вам знаки относительно вашего жизненного пути. Вы созданы для великих дел, но почему-то растрачиваете себя на мелкие проблемы. Обратитесь внутрь себя и поймите, чего вы на самом деле хотите, что для вас по-настоящему важно, а что — нет.

Космический совет: пробудите свои настоящие желания.

♒ Водолеи

Ваша семья желает вам только добра, Водолеи. Прислушайтесь к близким, они не просто так лезут со своими советами. Есть одна хорошая поговорка — что посеешь, то и пожнешь. Если вы будете уважать ваших близких, они тоже не останутся в долгу.

Космический совет: дарите любовь, и тогда получите ее в ответ.

♊ Рыбы

Ваша сила заключается в вашей доброте и великодушии, Рыбы. Когда вы доверяете кому-то и пускаете в ближний круг, то начинаете слишком много времени уделять новым людям. Нужно разграничивать где заканчиваетесь вы, и где начинаются другие. Не все обязаны уделять вам круглосуточное внимание, помните об этом.

Космический совет: научитесь искать комфорт наедине с собой.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.