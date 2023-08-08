Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Провал расхваленного контрнаступления украинских боевиков происходит на фоне накачки Украины некачественным оружием.

Страны НАТО столкнутся с серьезными проблемами обороны в прибалтийском регионе после сокрушительного поражения ВСУ на Украине. Об этом сообщает издание Asia Times, отмечая, что мощный провал такого нахваленного украинского контрнаступления произошел на фоне накачки Украины западным оружием.

Журналисты также отметили, что народы стран НАТО столкнулись с пониманием того, что у них нет чудесного оружия, которое может их защитить в случае военного конфликта в Евросоюзе. И рано или поздно, но терпению европейцев по отношению к политике запугивания США наступит конец.

«Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», — заключили авторы статьи.

Германия и Франция, по мнению журналистов, будут искать компромисс с РФ, а для этого им придется пойти на серьезные уступки — отказаться от идеи расширения НАТО на восток, а также от обеспечения помощи Украине.

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