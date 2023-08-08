Батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по ВСУ на таможенном посту Нехотеевка

Кадыров сообщил об ударе «Запад-Ахмата» по ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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После проведения воздушной разведки обнаружилось скопление техники врага.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» нанесли мощный удар по позициям ВСУ на таможенном посте Нехотеевка со стороны Украины. Кадыров раскрыл в своем Telegram-канале, что после проведения воздушной разведки обнаружилось большое скопление техники врага, а также передвижение состава украинских нацистов.

«На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем все это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха», — опубликовал лидер Чечни.

Кадыров также отметил блестящую работу нашей разведки — российские бойцы оперативно передали информацию минометному расчету, а тот в свою очередь быстро решил задачу. Батальон «Запад-Ахмат» лишил украинских военных возможности устраивать диверсионные мероприятия на этом направлении.

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