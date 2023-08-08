Старовойт: при атаке ВСУ на Горнальский монастырь пострадал ребенок

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Он получил ранения при падении украинского беспилотника.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что при падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря пострадал ребенок. В своем Telegram-канале он отметил, что на месте ему своевременно была оказана помощь, сейчас его доставляют на более детальный осмотр в центральную больницу.

«На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок», — опубликовал Старовойт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия уничтожила на Украине за прошедшие четыре месяца.