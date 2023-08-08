Войска РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские подразделения активно продвигаются вглубь контролируемых Украиной территорий.

Российские военные освободили пять населенных пунктов Харьковской области от украинских боевиков. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — заявил он в эфире федерального телеканала.

Ганчев назвал достижение российских войск «серьезным показателем», и отметил, что их движение вглубь территории Украины идет «достаточно активно».

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские силы в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области.

Накануне о наступлении Вооруженных сил РФ на харьковском направлении написала британская газета The Guardian. По данным издания, российским силам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли упреждающие удары авиации и артиллерии по подразделениям четырех бригад украинских боевиков в Запорожской области.