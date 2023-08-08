Экс-глава МИД Австрии поселилась в деревне под Рязанью

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Martin Juen

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Политик ранее была вынуждена буквально бежать из родной страны из-за травли в связи с лояльным отношением к России.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже несколько недель живет в деревне Петрушово Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со слов главы Гиблицкого сельского поселения, куда входит Петрушево, Владимира Трубочкина.

По его словам, Кнайсль приехала в деревню после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и проживает в арендованном доме.

Карин Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии с 2017 по 2019 год. Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с угрозами и некоторое время жила в Ливане.

В сентябре прошлого года в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Кнайсль дала интервью «Известиям», в котором призналась, что покинула Австрию в 2020 году, потому что «жить там стало просто невыносимо». Политик, по ее словам, не только лишилась работы, но и постоянно сталкивалась с угрозами и грубыми оскорблениями на улице.

В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин присутствовал на свадьбе Кнайсль и даже станцевал с ней. После танца австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ расценили это как знак подчинения. Сразу после этого в Австрии началась травля Кнайсль, в результате которой она была вынуждена буквально бежать за границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карин Кнайсль поспорила с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером о членстве Украины в НАТО.